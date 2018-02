Juventus geeft 2-0 uit handen

Juventus en Tottenham hebben dinsdagavond 2-2 gelijkgespeeld in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League. Tottenham heeft met dit resultaat een erg gunstige uitgangspositie voor de terugwedstijd.

Juventus nam een kanonstart. Na nog geen twee minuten stond de 1-0 al op het bord na een ingestudeerde vrije trap die Higuaín erg knap afwerkte. De verdediging van Tottenham sliep blijkbaar, want amper 7 minuten later beging Davies een fout in de zestien. De scheids twijfelde niet en gaf Juventus een penalty. Higuaín nam zijn verantwoordelijkheid op en zette die om, al zat doelman Buffon er nog met een handje aan.

Harry Kane

Nadien schakelde de Oude Dame een versnelling terug en ging Tottenham op zoek naar de aansluitingstreffer. De ploeg van Pochettino kwam in de 26ste minuut al een eerste keer heel dichtbij via Harry Kane, maar de Engelsman kopte recht op Buffon. Tottenham begon meer en meer te drukken en iets na het half uur was het dan toch raak. Harry Kane – wie anders - maakte de aansluitingstreffer.

Op slag van rust kreeg Juventus een tweede penalty na een domme strafschopfout van Serge Aurier op Douglas Costa. Higuaín zette zich opnieuw achter de bal maar trapte vol op de lat

Vrije Trap

Na de rust waren er weinig kansen aan beide kanten, tot in de 72ste minuut. Tottenham kreeg een vrije trap en Eriksen zette zich achter de bal. De Deen trapte onder de muur, waardoor Buffon de bal niet goed zag komen. De Italiaanse doelman was geklopt.