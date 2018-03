Higuain en Dybala doen het voor Juventus: 1-2

Juventus heeft zich ten koste van Tottenham Hotspur geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. Het won in Londen met 1-2 en zette daarmee het 2-2 gelijkspel uit de heenwedstrijd recht.

Tottenham mocht zich vroeg in de eerste helft al gelukkig prijzen dat het ontsnapte aan strafschop na een duidelijk fout van Vertonghen op Costa. Juventus voelde zich bekocht. Het zag er enorm benard uit voor de Bianconeri toen Son er voor de pauze ook nog eens 1-0 van maakte.

Maar de na de pauze zette Juventus tegen alle verwachtingen in de situatie nog recht. In nog geen vijf minuten tijd scoorden zowel Higuain als Dybala. Tottenham bood geen weerwoord meer en dus gaat Juventus volgende week vrijdag samen met 7 andere teams de trommel in.