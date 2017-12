Herman VH: "Wil snel duidelijkheid"

Nu Anderlecht in andere handen terecht komt, is het ook afwachten wat de rol van huidig algemeen manager Herman Van Holsbeeck wordt. “Ik wil nu vooral duidelijkheid voor de maand januari, want op dit moment zal ik die transfers niet doen.”

Van Holsbeeck is al jarenlang de trouwe rechterhand van Roger Vanden Stock. Of hij ook algemeen manager blijft nu de club in handen komt van Marc Coucke, is nog niet duidelijk. “Marc Coucke zal mij wellicht een plan voorleggen en dan zal ik zien of ik mezelf daar in terugvind. Anders gaan we als vrienden uit mekaar.”

Van Holsbeeck maakt zich op dit moment vooral zorgen om de komende transferperiode in januari. “Ik ga de transfers niet meer doen. Ik moet samen met de coach zien wat de mogelijkheden zijn, maar ik zal geen beslissingen nemen. Vroeger legde ik mijn dossiers voor aan Roger Vanden Stock en Philippe Collin, maar vandaag is dat er niet. Daarom wil ik weten hoe we in januari gaan werken.”