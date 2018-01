Hein: “Zonder po1 was competitie al gespeeld”

Zondag trekt RSC Anderlecht naar het stadion van KRC Genk. De Brusselaars kennen voorlopig een teleurstellend seizoen en hopen dan ook op winst. Trainer Vanhaezebrouck weet echter dat Genk geen cadeaus zal weggeven.

Met 40 punten staat Anderlecht momenteel op een derde plaats. Paars-wit volgt op twee punten van Charleroi en moet al 13 punten goedmaken op leider Club Brugge. Een moeilijke opdracht dus, maar Vanhaezebrouck geeft zijn ploeg toch nog een kleine kans, die hij vooral dankt aan de play-offs. “Er zijn veel mensen die roepen dat de play-offs weg moeten”, zegt hij. “Maar als je die weghaalt, valt de competitie niet meer te redden.”

Nu de tweede seizoenshelft bezig is, moet Anderlecht dringend beginnen aan een remonte. De eerste opdracht is zondag in Genk. Vanhaezebrouck weet wel dat Genk een sterke thuisreputatie heeft: “Een verplaatsing naar Genk is niet gemakkelijk. Het is één van de weinige ploegen die thuis Club Brugge heeft geklopt. We zullen dus vooral zelf goed moeten zijn om ginder iets te halen.”