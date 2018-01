Hein: "We hebben al stappen vooruit gezet"

Zondag speelde Standard 3-3 gelijk tegen Anderlecht. Op de persconferentie zei Hein Vanhaezebrouck dat het goed was. “Ik ben tevreden over de wedstrijd, en vooral op de manier waarop we gereageerd hebben.” Toch ziet hij nog enkele werkpunten.

Het meest positieve aan de wedstrijd was voor Vanhaezebrouck de mentale weerbaarheid van zijn ploeg. “We kwamen 1-0 achter maar plooiden niet. We bleven zoeken achter de gelijkmaker. Dan kwamen we 2-1 achter en bleven we nog steeds gaan.”

De trainer van Anderlecht zag bij momenten voetbal zoals hij het graag wil zien, maar onthoudt toch ook heel wat werkpunten. Zo hamert hij op meer killersinstinct: “Ook als je matchen niet domineert moet je het toch proberen af te maken. De ploegen boven ons in het klassement kunnen dat al, maar wij nog niet.”