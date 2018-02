Hein: "Spelers en directie hebben mee beslist"

Hein Vanhaezebrouck heeft donderdagmiddag meer uitleg gegeven over zijn beslissing om Olivier Deschacht naar de B-kern te sturen. De trainer van Anderlecht las een communiqué voor waarin hij niet veel kwijt wou: “De feiten waren van die aard dat het ons, de groep verhinderde om normaal verder te werken."

Vanhaezebrouck benadrukt ook dat het geen beslissing is van hem alleen, maar wel een die samen met de technische staf, de spelers en de directie is genomen. “De beslissing is er een voor onbepaalde duur. Wij willen opnieuw een positieve dynamiek scheppen binnen onze club en daarvoor moeten we te allen tijde binnen de sportieve werking de rangen gesloten houden.