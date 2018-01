Hein: "Kijken niet meer naar boven"

Hein Vanhaezebrouck reageerde woensdag enorm teleurgesteld na het 2-2-gelijkspel van Anderlecht tegen Waasland-Beveren. “Wij kijken niet meer naar boven in het klassement. Eerst moeten we zelf stappen proberen zetten.”

Anderlecht speelde afgelopen weekend nog een goede match in en tegen Racing Genk (0-1-winst), maar tegen Waasland-Beveren was het opnieuw een pak minder. RSCA kwam twee keer op achterstand en in de toegevoegde tijd miste Kenny Saief de kans op de 3-2 vanop de stip. “Eerlijk, we verdienden niet om te winnen vandaag”, zei Vanhaezebrouck. “Maar we hadden kunnen winnen en dat had wel eens gemogen.”

Paars-wit kon nu al vijf van haar twaalf thuismatchen niet winnen en kan straks opnieuw tegen een achterstand van dertien punten aankijken ten opzichte van leider Club Brugge. Blauw-zwart moet dan wel winnen van KV Oostende.