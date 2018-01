Hein: "Geef titel nog niet op"

Hein Vanhaezebrouck ziet de winterstage van Anderlecht in Spanje als zijn échte start bij paars-wit. “Daarvoor was het invallen. Zoals je van de bank komt, invalt en er het beste van maakt”, vertelt hij in een gesprek met VTM Stadion. De trainer van RSCA benadrukt ook dat hij de titel nog niet opgeeft.

Vanhaezebrouck nam begin oktober de taak van hoofdcoach over van René Weiler. Na drie maanden ziet hij de winterstage pas als zijn échte start. “De voorbije maanden was invallen en er het beste van maken. Dat hebben we ook geprobeerd en is best gelukt volgens mij. In Europa hadden we wel moeten doorgaan en overwinteren. In de competitie goed gedaan, alleen in december wat punten laten liggen. Dat is een spijtige zaak.”

“Geef titel niet op”

Anderlecht staat na 21 speeldagen derde in de competitie met dertien punten achterstand op leider Club Brugge. Vanhaezebrouck wil op dit moment niet over de titel praten, maar benadrukt dat hij die nog niet opgeeft. “Als je dertien punten achter staat moet je dat niet doen. Dan moet je gewoon naar jezelf kijken en zien hoe we sterker kunnen worden. Of we dichter zullen komen, zal ook van de leider afhangen. Als zij geen steken laten vallen, zal die kloof niet snel gedicht worden.”

“Pas als de kloof kleiner wordt, kunnen we opnieuw over de titel praten. Zonder de play-offs zou het ook dubbel zo moeilijk worden. Dat is het voordeel dat we hebben. Dankzij de play-offs is er nog een competitie, ondanks de grote voorsprong van Club Brugge.”

“Dendoncker belangrijk voor RSCA en Rode Duivels”

Hein Vanhaezebrouck hoopt dat hij Leander Dendoncker nog tot het einde van het seizoen in zijn spelerskern heeft. “Leander is terug zichzelf aan het worden, weliswaar op een defensieve plaats door al onze blessures. Hij doet het goed en heeft ook een belangrijke rol te vervullen. Ik hoop dat hij die lijn kan doortrekken. Dan kan hij voor Anderlecht een heel belangrijke pion zijn en kan hij ook zijn rol gaan vervullen met de Rode Duivels op het WK.”

“Serieuze offensieve inbreng nodig”

Over de transferperiode wil Vanhaezebrouck niet te veel kwijt. Wat hij wel benadrukt, is dat er offensieve versterking nodig is. “Als Harbaoui en Beric weggaan en Onyekuru uitvalt, hou je maar één spits over. Het is dus duidelijk dat daar iets moet bijkomen. Iets is misschien een understatement. Er moet een serieuze offensieve inbreng komen zodat we daar toch meer keuze hebben. Stel je maar voor als er nog offensieve jongens uitvallen.”