Genk en Standard klaar voor beker

Racing Genk en Standard strijden zaterdagavond om de Beker van België in het voetbal. Een echte favoriet is er niet, wat wel zeker is, is dat het veld er niet goed bijligt. “Hopelijk gaat het niet vriezen, anders krijgen we geen mooie wedstrijd”, aldus Genk-trainer Philippe Clement.

Beide teams zouden vrijdag nog trainen in het Koning Boudewijnstadion, maar om de grasmat te sparen na de regen van de voorbije dagen, deden ze dat niet. Genk kwam het veld – dat bedekt is met een zeil – nog wel inspecteren. Philippe Clement hoopt dus dat het veld niet bevroren is voor de wedstrijd, maar heeft nog een goede tip: “Anders moeten we allemaal hard blazen zodat er warme lucht op het veld komt.”

Genk en Standard beginnen met gelijke kansen aan de bekerfinale, maar Standard-trainer Ricardo Sa Pinto vindt dat zijn spelers de trofee het meest verdienen. “We hebben een ongelooflijke weg afgelegd in deze competitie. Als er dus logica zit in voetbal, dan verdienen we deze beker. Maar dat is het net: er zit geen logica in voetbal.”