Exclusief: op bezoek bij Romelu Lukaku

Stadion ging deze week op bezoek bij Romelu Lukaku in Manchester voor een exclusief gesprek. De spits van Manchester United en de Rode Duivels nam uitgebreid de tijd voor ons en had het onder meer over de nationale ploeg en zijn eigen prestaties.

Lukaku voelt zich beter dan ooit en dat resulteert ook in goede resultaten. Toch blijft er altijd een waas van kritiek rond hem. “In België is het altijd: goed, maar … Altijd die maar. Aan wat ligt dat dan? Weet ik veel. Ik doe alles wat ik moet doen om elk jaar beter te worden.”

"Beste spelers mee naar WK"

De 24-jarige spits is ook trots om Rode Duivel te zijn. Hij ergert zich alleen aan het feit dat de media zich vaak bezighouden met randzaken. “Ik weet nu al wat er deze zomer gaat gebeuren. Wie gaat er de sleutels krijgen bij de nationale ploeg? Wie gaat er de ster worden? Als Vincent (Kompany) terugkomt, wie gaat er de leider zijn? Ik zie dat allemaal al komen.”

Over zijn ambities voor het WK wil Lukaku zich niet uitspreken. Hij benadrukt wel dat de beste spelers mee moeten. “Hoe beter de concurrentie, hoe beter je moet presteren. Want wat is een speler zonder concurrentie?” Toch ziet Lukaku niemand echt als concurrentie, ook niet Michy Batshuayi. “Concurrentie hoort erbij, maar in mijn hoofd zie ik niemand als concurrent. Ik denk gewoon: ik ben de beste en ik ga spelen.”

“Coucke goed voor Anderlecht”

Lukaku blijft ook zijn moederclub Anderlecht van dichtbij volgen. Zo vindt hij de komst van voorzitter Marc Coucke een goede zaak. “Hij is een heel goede zakenman en hij heeft een goed plan. Daarnaast wil hij ook de beste zijn, iets wat Anderlecht ook wil zijn.”