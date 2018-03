Exact één jaar geleden deed FC Barcelona wat niemand hen voor mogelijk achtte. Barça haalde in de terugwedstrijd van de achtste finales in de Champions League een 4-0-nederlaag op tegen Paris Saint-Germain. Barcelona won met 6-1 dankzij drie doelpunten in het absolute slot van de wedstrijd. Herbeleef “La Remontada” hierboven, met commentaar van Peter Morren.