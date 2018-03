Dendoncker: "Play-offs bepalend voor mij"

Leander Dendoncker zit dan wel in een mindere periode, toch vindt de speler van Anderlecht dat hij een plaats verdient bij de Rode Duivels. Hij beseft wel dat de play-offs die er nu aankomen bepalend zullen zijn. “Niet alleen voor de nationale ploeg, maar ook voor mezelf.”

Dendoncker zat het voorbije jaar vast in de selectie van Roberto Martinez. Maar dit seizoen verloopt het heel wat minder voor de middenvelder/verdediger van Anderlecht. De bondscoach wil dan ook dat hij vanaf nu uitblinkt in elke wedstrijd bij paars-wit. Zijn WK-selectie is dus nog niet binnen.

“Ik kan het mij zeker voorstellen dat ik niet mee naar Rusland zou mogen gaan. Maar het zou jammer zijn. Zeker omdat ik tot nu toe vaak geselecteerd ben geweest en deel hen mogen uitmaken van de ploeg.”