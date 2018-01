"Dendoncker en Teo moeten blijven"

Voor Herman Van Holsbeeck zijn het drukke weken. De algemeen manager van Anderlecht werkt deze maand de transfers af bij paars-wit. Wie niet weg mag, is Leander Dendoncker. “Alleen bij een waanzinnig bod in januari laten we hem vertrekken”, zegt Van Holsbeeck in een gesprek met VTM NIEUWS.

Dendoncker wilde afgelopen zomer al vertrekken bij Anderlecht, maar de club hield hem in Brussel. Ook nu wil paars-wit hem niet laten vertrekken. “Door de blessure van Kara, speelt hij als centrale verdediger. Dat doet hij ook goed. Leander moet er nu vooral voor zorgen om nog zes maanden de allerbeste Dendoncker te laten zien bij Anderlecht. In de zomer kunnen we dan werken naar een toptransfer.”

“Teodorczyk blijft, Stanciu wellicht weg”

De naam van Lukasz Teodorczyk werd de laatste dagen genoemd als mogelijke uitgaande transfer bij Anderlecht, maar daar is niets van aan zegt Van Holsbeeck. “Op dit moment hebben we enkel Teodorczyk als spits. Als we hem nu zouden laten gaan, dan moet je er twee anderen klaar hebben staan. Er is, gezien zijn situatie, ook veel minder interesse in hem.”

Wie zo goed als zeker wel vertrekt is Nicolae Stanciu. “Die jongen wil vertrekken, maar er is nog geen akkoord tussen de clubs. Sparta Praag is een van de ploegen die interesse toont. Bedoeling is om een groot deel van die tien miljoen te recupereren. Je gaat altijd een verlies boeken op zijn transfer, maar de bedoeling is om dat zo klein mogelijk te houden.”

“Wil eindigen met negende titel”

Voor Anderlecht is de titel op dit moment ver weg. Paars-wit staat derde met dertien punten achterstand op leider Club Brugge. “Wij zeggen niet graag dat we niet meedoen. Maar op dit moment is de titel heel ver weg. Mijn ervaring zegt echter dat alles nog mogelijk is met de play-offs. Ik wil er ook nog eens voor gaan. Als ik dan toch moet vertrekken bij Anderlecht, wil ik mijn palmares graag beëindigen met een negende titel.”

Herman Van Holsbeeck heeft het ook nog kort over zijn toekomst bij Anderlecht onder nieuwe voorzitter Marc Coucke. “Ik word in november 64 jaar oud. Ik zal mij blijven gedragen zoals ik de voorbije vijftien jaar heb gedaan. Als een loyale soldaat die zal uitvoeren wat er van hem gevraagd wordt tot de laatste dag dat hij op Anderlecht is. Is dat nu binnen een maand, drie maanden of een jaar. Ik ga proberen te vertrekken op een waardige manier.”