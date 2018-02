Het nieuws van de dag was dat Olivier Deschacht opnieuw naar de b-kern verwezen werd. Analist Marc Degryse ziet de toekomst van de 36-jarige verdediger allesbehalve rooskleurig in. “Ik denk dat dit het einde van Olivier Deschacht is. Ik zie niet in hoe hij nu nog kan terugkomen”, klinkt het bij de ex-speler van Paars-Wit.