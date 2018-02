AA Gent had tegen KV Mechelen de uitgelezen kans om samen met Anderlecht op een derde plaats te komen. Toch blijven de ambities getemperd bij de Buffalo’s. “Enige ambitie is Europa”, zegt AA Gent-voorzitter Ivan De Witte.

Voor KV Mechelen was het een gewonnen punt. Al hadden dat er ook drie kunnen zijn, want Malinwa gaf een 0-2 voorsprong uit handen. Toch geloven ze nog volop in het behoud. “We moeten content zijn met dat punt”, aldus trainer Dennis Van Wijk.