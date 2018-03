De Bruyne: "makkelijk om met Pep te werken"

Kevin De Bruyne heeft zich dit seizoen ontpopt tot dé publiekslieveling bij Manchester City. Onder Pep Guardiola is De Bruyne meer dan ooit de sleutelspeler bij de Citizens. “Pep en ik denken op dezelfde manier over voetbal. Zijn manier van voetballen is de stijl die ik het liefste speel.”

Manchester City speelt vanavond z’n terugwedstrijd in de Champions League tegen FC Basel. City won de heenwedstrijd in Zwitserland met 0-4 en staat eigenlijk al quasi zeker in de kwartfinale. De Champions League winnen is het doel bij City. “Veel mensen spreken op basis van trofeeën en statistieken. Maar statistieken zijn maar een deel. Het is de weg die je aflegt dat alles zo mooi maakt.”