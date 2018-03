Dani Alves: "zien Neymar nog terug in UCL"

PSG moet tegen Real Madrid een 3-1 nederlaag goedmaken zonder supersterk Neymar. De Braziliaan is in z’n thuisland geopereerd aan een barst in het middenvoetsbeentje en zal zo’n twee tot drie maanden out zijn. Z’n ploegmaat Dani Alves heeft alvast al een afspraak gemaakt dat ze elkaar nog zullen terugzien in de Champions League.

“Ik hoor Neymar praktisch elke dag” zei Dani Alves op de persconferentie voor de wedstrijd tegen Real. "Ik heb met hem de afspraak gemaakt dat we elkaar nog terugzien in deze competitie. En normaal komen we onze afspraken altijd na. Hopelijk is het straks niet anders.” Wil Dani Alves z’n afspraak nakomen, moet hij met PSG dus Real Madrid uitschakelen.