Courtois: "Barça niet veel beter"

FC Barcelona schakelde woensdag Chelsea uit in de Champions League en dat ligt volgens Thibaut Courtois puur aan enkele individuele fouten. “We speelden niet slecht. We deden het goed met de bal en zetten goed druk. Ik denk dat ze niet veel beter waren dan wij.”

“Dat eerste doelpunt was misschien wel een fout van mij en ook de twee andere doelpunten waren individuele fouten. Dat is het verschil. Voor de rest waren zij niet zoveel beter dan ons, maar wanneer je zo’n fouten maakt tegen een ploeg als Barcelona, dan nekken die jou meteen.”

Voor Chelsea rest nu nog de FA Cup en het seizoen zo hoog mogelijk eindigen in de Premier League. “We moeten in de Champions League geraken, dus we moeten bij de eerste vier eindigen. We liggen nu vier punten achter. We moeten dus alles geven in de laatste negen wedstrijden.”