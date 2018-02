Coucke: "Er wacht mij veel werk"

Marc Coucke heeft zaterdagavond op zijn geheel eigen manier afscheid genomen van KV Oostende. Vanaf vandaag ligt zijn focus bij Anderlecht: “Er wacht mij veel werk, maar ik heb er echt goesting in.” Toch zal Coucke nog enkele weken moeten wachten voordat hij echt beslissingen mag nemen.

Het afscheid van KVO werd best emotioneel voor Marc Coucke. “Het zijn vijf fenomenale jaren geweest. We hebben half Oostende naar de Heizel doen afzakken, we zijn met duizenden mensen naar Marseille gegaan, we hebben twee keer play-off 1 gespeeld, we hebben de opening van de Versluys Arena gehad, we hebben alle topploegen hier thuis geklopt. Dat was uniek.”

“Veel werk bij Anderlecht”

Coucke geeft toe dat er hem nu veel werk wacht bij Anderlecht. “Ik ben geneigd om te zeggen: “Geef mij wat tijd om er mijn eigen stempel op te drukken.” Jullie weten ook dat geduld niet mijn sterkte is. Het is dus geen tienjarenplan. Het potentieel van Anderlecht is ongelooflijk, maar momenteel is het niet allemaal perfect. Soms moet je gewoon durven zeggen dat we er veel werk zullen hebben.”

In de titel gelooft Marc Coucke niet meer. “Dat zal moeilijk worden. Ik zie ook de rangschikking. Het is een jaar waarin je tevreden moet zijn met de tweede plaats. Maar het is en blijft voetbal en daarin is alles mogelijk, al zal er één ploeg dan wel een serieuze inzinking moeten krijgen en zullen wij beter moeten spelen. Laat mij er nu voor zorgen dat ik zo snel mogelijk een situatieschets heb, zodat we de juiste beslissingen kunnen nemen naar volgend jaar toe.”

Nog niet meteen voorzitter

Toch zal Coucke nog even geduld moeten hebben voordat hij de beslissingen mag nemen bij Anderlecht. “Ik zit nu in een soort niemandsland. Ik mag wel beginnen met wat rondkijken, maar moet wellicht nog enkele weken wachten voordat ik echte beslissingen mag nemen. Ondertussen mag ik wel al wat rondkijken en analyseren.” Over Luc Devroe zei Coucke het volgende: “Hij begint morgen (zondag) nog niet bij Anderlecht.”