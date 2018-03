Club: "zwaar begin met Gent & RSCA uit"

Club Brugge heeft een moeilijk begin van de play-offs. Op speeldag twee en drie gaat blauw-zwart op bezoek bij AA Gent en Anderlecht. “die twee uitwedstrijden zullen zeer zwaar zijn” zegt Roel Vaeyens, technisch directeur bij Club Brugge. “Maar de play-offs duren tien speeldagen. Het zal zaak zijn om de goede lijn van in de competitie door te trekken.”

“Ik denk wel dat iedereen met Club Brugge zou willen ruilen. We staan zes punten voor, wie voorbij ons wil geraken moet zeven punten meer halen. Dus we zitten wel in een goede positie” aldus Vaeyens.