Clément: "Twee gemiste punten"

KRC Genk-trainer Philippe Clément was na de wedstrijd tegen Club Brugge tevreden over de uitstekende mentaliteit die zijn spelers toonden. Toch is hij vooral ontgoocheld, want zijn ploeg had volgens hem de drie punten mee naar huis moeten nemen. “Ik vind het twee gemiste punten”, klinkt het bij de oefenmeester.

Club Brugge, langs de andere kant, kon voor de vierde keer op rij niet winnen in de Jupiler Pro League. Ivan Leko panikeert niet en gelooft er rotsvast in dat zijn ploeg binnenkort weer een goede reeks zal neerzetten. “Ik geloof nog steeds in ons totaalvoetbal”, aldus de trainer van Club Brugge.