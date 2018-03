Carrasco krijgt Schuster als coach

De Chinese eersteklasser Dalian Yifang heeft Bernd Schuster als nieuwe hoofdtrainer aangesteld. De voormalige coach van Real Madrid vervangt Lin Ma die na drie speeldagen nul punten heeft gesprokkeld. Onder Ma heeft onze Rode Duivel, Yannick Carrasco, nooit kunnen schitteren.

Onder Schuster won Real Madrid in 2008 hun 31ste titel, maar ook de Spaanse Supercup. Sinds 2014 was de Duitser werkloos nadat hij niet de top-10 had bereikt met Malaga. In Spanje stond hij vooral bekend als een charismatische coach met sarcastische uitspraken. Voor Schuster is het zijn eerste ervaring in China.