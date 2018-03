Boyata: "Gemist EK geeft extra motivatie"

Het zijn kalme dagen in het Belgian Football Center in Tubeke. De sterkhouders van de Rode Duivels hebben nog tot vrijdag vakantie, de anderen werken een individueel programma af, onder hen Dedryck Boyata. De verdediger van Celtic is opnieuw geselecteerd en hoopt dan ook mee te gaan naar het WK in Rusland.

Boyata zat al in de voorselectie voor het EK twee jaar geleden in Frankrijk, maar hij moest toen afhaken met een blessure. “Het EK was één grote frustratie. Je droomt ervan om een EK of WK te spelen. Om er zo dicht bij te zijn en dan geblesseerd uit te vallen, dat deed pijn. Maar het geeft mij nu extra motivatie om goed te blijven spelen en mee te gaan naar het WK.”