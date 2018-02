Vanavond staat de uitreiking van de 64ste Gouden Schoen op het programma. Ruud Vormer wordt overal aanzien als de absolute topfavoriet om de prijs in de wacht te slepen en daar denkt analist Johan Boskamp niet anders over. “Als je ziet hoe hij gespeeld heeft het laatste half jaar, stak hij er met kop en schouders bovenuit. Hij beheerst gewoon alle dingetjes in het voetbal.”