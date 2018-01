Blue Army stopt ermee. In september viert de bekende sfeergroep rond Club Brugge haar twintigste verjaardag en meteen daarna zet het een punt achter haar werking. “Je schouders zetten onder zo’n project is zeer intensief”, zegt voorzitter Birger Vandendriessche op de website van Club Brugge.

Twintig jaar lang verzorgt Blue Army al de sfeer in het Jan Breydelstadion. Ze staan vooral bekend om hun knappe tifo’s die voor de meeste toppers werden gemaakt. “We zijn blij dat we op een sportief hoogtepunt afscheid kunnen nemen. We zijn ook volop bezig om in de play-offs nog eens alles uit de kast te halen.”

De mensen die zich achter Blue Army zetten hebben steeds minder tijd om de werking van de sfeergroep te garanderen. “Toch zullen ook volgend seizoen tifo’s blijven verschijnen in Jan Breydel, maar niet meer louter in organisatie van Blue Army.

Lees hier hun volledige brief: