BECKHAM START EIGEN PLOEG IN MLS

Vier jaar geleden kondigde Beckham al aan dat hij zijn eigen team ging oprichten in de Major League Soccer (MLS). Nu ziet hij die droom ook werkelijkheid worden. “Het was een loodzware opdracht.”

Beckham kwam naar de MLS om na zijn carrière daar een ploeg op te richten: “Het was toen een mooie, jonge competitie met veel potentieel.” Toch was het niet altijd even gemakkelijk. “Ik moet toegeven dat we het bij momenten niet meer zagen zitten. Maar toch gaven we niet op.”

Hij koos Miami voor haar diversiteit, mooi weer, mooie stranden, maar vooral voor de passie van haar inwoners. En net daarom zal de eigen jeugd zo een belangrijke rol spelen: “Natuurlijk willen we grote spelers uit Europa halen. Maar mensen worden trotse supporters van hun ploeg als ze jeugd zien doorstromen naar de eerste ploeg, en ze hun landen zien vertegenwoordigen. Als dat gebeurt, dan kunnen wij tevreden zijn.”