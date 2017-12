Barça-coach: "niets dan goeds over Vermaelen"

Thomas Vermaelen speelde deze namiddag opnieuw 90 minuten bij Barcelona op het veld van Real Madrid. Barça klopte de Madrilenen ook nog eens met 0-3. Achteraf was Ernesto Valverde, de coach van Barcelona, heel erg te spreken over de prestatie van de Rode Duivel.

“Ik kan niets dan goeds zeggen over Vermaelen” zei Valverde. “Hij traint goed, hij speelt goed. Hij laat de bal goed rondgaan. Hij gaat goed in duel. Het is een harde verdediger die krachtig en snel is. Hij heeft vandaag getoond dat hij een grote voetballer is.”

Het verhaal van Vermaelen leek in november helemaal ten einde bij Barcelona. Hij kwam er niet tot nauwelijks aan spelen toe. Maar na de blessure van Mascherano en Umtiti krijgt de Rode Duivel opnieuw z’n kans en die grijpt hij met beide handen. Vermaelen speelde al zeven wedstrijden op rij, waarvan zes in de basis. Ook tegen Real heeft hij duidelijk punten gescoord bij z’n coach.

Vermaelen zelf was natuurlijk ook heel tevreden met z'n prestatie én de drie punten op het veld van Real Madrid.

Ook bij Vermaelen thuis zijn ze natuurlijk tevreden met z’n prestaties op het veld. Z’n vrouw Polly Parsons deelde dit filmpje van hun drie kinderen op Instagram.