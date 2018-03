Atypische voorbereiding bij Duivels

De voorbereiding op de oefeninterland tussen de Rode Duivels en Saoedi-Arabië is begonnen, al gebeurt dat wel op een atypische manier. Bondscoach Roberto Martinez gunt enkele toppers wat extra rust, de andere krijgen een individueel programma.

“In het eerste deel van de week is het belangrijk om elke speler individueel te benaderen”, zegt de bondscoach. “Sommige spelers hebben al bijna 3.000 minuten in de benen, anderen zijn pas aan de competitie begonnen. Zo zit elke speler in een verschillende mentale en fysieke vorm.”

Verder valt het ook af te wachten of de Rode Duivels een beroep kunnen doen op Thibaut Courtois en Thomas Vermaelen. Beide spelers zijn licht geblesseerd en dus hoogst twijfelachtig. De meeste aandacht op dag één gaat zo naar nieuwkomer Anthony Limbombe en die heeft al punten gescoord. “Ik ga ervan uit dat hij speelminuten krijgt”, aldus Roberto Martinez.