60 jaar Busby Babes herdacht in Manchester

Vandaag, om exact 15:04 uur, hebben ze in Manchester de slachtoffers van de vliegtuigramp in 1958 herdacht. Bij de crash kwamen 23 mensen om, waaronder 8 spelers van Manchester United en drie clubofficials. Één van de overlevenden van het ongeluk was clublegende Sir Bobby Charlton.

Manchester United was op de terugweg van hun wedstrijd tegen Rode Ster Belgrado in de Europa League I. Hun vliegtuig maakte een tussenstop in München om bij te tanken, maar de weersomstandigheden daar waren erbarmelijk. Door de sneeuw lukte het de gezagvoerder maar niet om op te stijgen. Twee keer werd het opstijgen nog gestaakt, maar bij de derde poging om 15:04 verloor de gezagvoerder de controle over het vliegtuig. Ze vlogen tegen een hek en botsten nadien tegen een huis.

Aan boord zaten de selectie van Manchester United en meegereisde supporters en journalisten. 21 van de 44 inzittenden waren op slag dood, twee anderen overleden later aan hun verwondingen.

Vandaag - 60 jaar later - werden de 'Busby Babes' herdacht met een ceremonie in Old Trafford. Daarbij was ook Sir Bobby Charlton, Sir Alex Ferguson, José Mourinho en de voltallige selectie van Manchester United aanwezig.