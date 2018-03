Zlatan onthaald als God in Los Angeles

Zlatan Ibrahimovic heeft voet aan wal gezet in Amerika. De Zweedse superster kwam gisterenavond aan in Los Angeles, waar zijn fans hem al opwachtten. Zelfs Zlatan stond even aan de grond genageld wanneer hij de honderden supporters en journalisten zag. Voordat de voetballer naar het hotel vertrok, nam hij uiteraard de tijd voor foto’s en handtekeningen.

Een week geleden kondigde de 36-jarige voetballer zijn vertrek bij Manchester United aan. De spits sukkelt al een tijdje met een blessure, maar zou al snel aan spelen toekomen bij zijn nieuwe club. Ibrahimovic was bij Manchester United goed voor 29 doelpunten en negen assists.