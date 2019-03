Morgen komen de Rode Duivels samen in Tubeke. Donderdag spelen ze tegen Rusland, hun eerste wedstrijd van de nieuwe EK-campagne. Radja Nainggolan zal die campagne vanop afstand volgen. Een terugkeer naar de nationale ploeg sluit hij uit, hoe het verhaal is afgelopen doet nog altijd pijn. Onze analist Gilles De Bilde zocht Nainggolan deze week op in Milaan.