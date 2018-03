Kompany: "stoppen beslis je niet op 2 seconden"

Vincent Kompany ging donderdag op de persconferentie geen enkel onderwerp uit de weg. Zo had hij het onder andere over zijn toekomst bij de Rode Duivels en of het WK zijn laatste grote tornooi wordt. “Dat is bij mij een beslissing die nog niet genomen is.”

“Ik wil er geen saga rond maken of een verhaal dat zich lang uitrekt”, vertelt de kapitein over zijn mogelijke afscheid bij de Duivels. “Ik wil wel zeker zijn voor mezelf. Ik ben al vijftien jaar bij de Rode Duivels en zit nog vol ambitie voor het volgende tornooi. Maar als je zolang rondloopt bij de nationale ploeg, ga je die beslissing niet op twee seconden nemen. Hopelijk ga ik snel weten waar ik aan toe ben en dan zal ik daar ook rechtuit in zijn. Zodra die keuze voor mij duidelijk is, zal ik die aan iedereen laten weten.”