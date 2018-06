Bondscoach Martinez: “Het gaat niet om het resultaat”

Bondscoach Roberto Martinez is duidelijk over de oefenwedstrijd van vanavond tegen Portugal: “Het gaat niet om het resultaat, maar we willen wel winnen als een gevolg van het harde werk”, stelt Martinez

“Het is belangrijk dat elke speler die vandaag op het veld is op elkaar afgestemd is en weet wat hij moet doen. Ik wil inzet zien, zowel met als zonder bal. Het is een kans voor iedere speler om dat te tonen”

Bondscoach Martinez start met zijn sterkste beschikbare elftal. Dat betekent met Dembélé en De Bruyne op het middenveld.

Focus

“Het was afwachten hoe de spelers uit het seizoen kwamen. Iedereen heeft heel hard gewerkt de laatste twee weken en Moussa was heel gefocust. Het is goed voor ons om eens een ander duo te zien”, vertelt Martinez.

“We zijn erg enthousiast om Dembélé en De Bruyne samen op het middenveld te zien en het is een goede test tegen een goed team. Portugal zal een technisch spel op de mat leggen; Dat wordt een belangrijke test. We hebben deze wedstrijden nodig.”