Batshuayi: "Dit is de echte Michy Batshuayi"

Michy Batshuayi is opnieuw helemaal zichzelf. Sinds zijn uitleenbeurt aan Borussia Dortmund is hij opnieuw een onbetwiste titularis. “Ik heb lang niet veel wedstrijden gespeeld. Het doet deugd om nu zoveel te spelen en meteen ook te scoren.”

Batshuayi zit al aan 8 goals in 11 wedstrijden voor Dortmund. ‘Batsman’ heeft zich zo in geen tijd enorm populair gemaakt bij de Duitsers. “Ik ben er heel goed ontvangen. Ik voelde meteen veel liefde en vertrouwen. En iedereen weet dat een speler sterker is als hij vertrouwen krijgt. Ik heb mezelf teruggevonden in Dortmund. Dit is opnieuw de echte Michy Batshuayi.”

Batshuayi trainde gisteren bij de Rode Duivels, maar tegelijkertijd nam Usain Bolt deel aan een training bij Borussia Dortmund. “Iedereen kent Bolt, het is een groot kampioen. Dat hij zich nu in een andere sport gooit, getuigt van veel klasse” zei Batshuayi. Hij slot wel af met een kwinkslag. “Ik hoop alleen dat hij mijn plaats niet inneemt” zei hij met glimlach.