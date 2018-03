Spelers Lierse staken na uitstel overname

De spelers van SK Lierse zijn vandaag niet op het trainingsveld verschenen nadat bleek dat de club voorlopig nog niet overgenomen is. Dat heeft het team op zijn website bevestigd. Het bestuur van Lierse benadrukt echter dat de overname nog niet definitief van de baan is.

"Het klopt dat onze spelersgroep besliste om te staken", reageert CEO Jan Van Elst. "We hebben hierbij een dubbel gevoel, enerzijds zijn we teleurgesteld, maar anderzijds stellen we ons tegelijk ook begrijpend op."

Overname niet van de baan

Van Elst beklemtoont dat de overname nog kan doorgaan. "Afgelopen weekend is de handtekening voor een overname van onze club niet gezet. Eind vorige week hadden we nochtans gecommuniceerd dat we daarop hoopten. Dat wil echter niet zeggen dat de deal is afgesprongen. Er dienden wel nog een aantal zaken uitgeklaard te worden.”

"Goede afloop"

“De club heeft vanochtend een aantal extra zaken verduidelijkt aan de mogelijke koper. Wij blijven dus rekenen en vertrouwen op een goede afloop." Lierse, dat de laatste maanden in een financieel onzekere situatie verkeert, plaatste zich via de Proximus League voor play-off II. Het treft hierin in zijn groep Kortrijk, Zulte Waregem, Waasland-Beveren, Moeskroen en OH Leuven.

Foto archief