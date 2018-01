Spektakel tussen Standard en RSCA: 3-3

Standard en Anderlecht hebben er een spektakelstuk van gemaakt op Sclessin. De Clasico eindigde op een 3-3-gelijkspel. Hanni was goed voor een hattrick voor rust, Luyindama maakte twee doelpunten voor Standard. In de stand schieten beide ploegen niet zo veel op met een punt.

De thuisploeg begon uitstekend aan de wedstrijd en kwam na zwak verdedigen van Anderlecht ook op voorsprong. Hanni zette na een kwartier de scheve situatie recht, maar nog eens tien minuten later zorgde Luyindama voor de 2-1 met een omhaal. Hanni, die als valse negen speelde, stelde in zijn eentje orde op zaken. Met twee doelpunten vlak voor rust bezorgde hij Anderlecht de 2-3-voorsprong.

Ook na de pauze bleef deze Clasico een enorm intense wedstrijd met veel kansen, in de eerste plaats voor de thuisploeg. De gelijkmaker van Cimirot werd eerst na veel overleg afgekeurd voor buitenspel, maar niet veel later zette Luyindama de 3-3 toch op het scorebord. Ganvoula kreeg nog een uitgelezen kans op de winning goal voor Anderlecht, maar scoren lukte niet.

In de stand mist paars-wit de kans om over Charleroi naar de tweede plaats te springen. Standard schiet maar weinig op met dit punt. Het is tiende op drie punten van de top zes.