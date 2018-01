Sneijder zet carrière verder in Qatar

Wesley Sneijder zet zijn voetbalcarrière verder in Qatar. De Nederlandse recordinternational verlaat het Franse OGC Nice en trekt naar Al-Gharaffa Sports Club. “Een mooi avontuur en leuke uitdaging”, zegt hij op de website van het Nederlandse entertainmentprogramma RTL Boulevard. “Ik ben super blij om dat aan te gaan met m’n gezin.”

Sneijder maakte afgelopen zomer de overstap van het Turkse Galatasaray naar OGC Nice. Maar de Nederlander kwam er nauwelijks aan spelen toe. In totaal speelde Sneijder slechts acht wedstrijden.

De 33-jarige Sneijder maakte in zijn carrière furore bij Real Madrid en Inter Milaan. Het jeugdproduct van Ajax koos in 2013 voor een avontuur bij Galatasaray. Na een korte periode bij Nice trekt hij nu dus naar de nummer zeven in de Qatarese competitie. In 2022 vindt het WK voetbal daar ook plaats.