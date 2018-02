Simons oudste veldspeler ooit

Timmy Simons is na zondag de oudste veldspeler ooit in de Belgische eerste klasse. Simons mocht invallen in de 90e minuut in de wedstrijd tegen Standard. "Ik ben natuurlijk heel fier op dit record. Elke training geef ik nog het beste van mezelf en dat zal tot het einde van mijn carrière zo blijven."

Het vorige record, 41 jaar en zeven dagen, stond op naam van Charles Cambier, die speelde tussen 1901 en 1925 ook voor Club Brugge. Simons was 41 jaar, twee maanden en 14 dagen oud wanneer hij op het veld stapte zondag. Het record van oudste speler is voorlopig wel nog voor Antwerp-doelman Ratko Svilar. Die stond als 44-jarige in 1994 nog onder de lat voor de Great Old. Simons werd in de wedstrijd tegen Estland twee jaar geleden ook oudste Rode Duivel.