Sevilla knikt Man U uit Champions League

Sevilla heeft voor een stunt gezorgd in de achtste finales van de Champions League. De Spanjaarden schakelen Manchester United dankzij een 1-2 overwinning op Old Trafford. De Franse spits Ben Yedder maakte beide doelpunten voor Sevilla. Romelu Lukaku zorgde in de slotfase nog voor een eerredder.

In de eerste helft viel er niet veel te beleven. Rode Duivel Marouane Fellaini kreeg de beste kans, maar zijn poging strandde op de vuisten van Sevilla-doelman Rico.

Na de pauze probeerde Man United wel op zoek te gaan naar een doelpunt, maar twintig minuten voor tijd kregen ze een ijskoude douche. Invaller Wissam Ben Yedder maakte op vijf minuten tijd twee doelpunten.

Romelu Lukaku kon in de slotfase nog milderen tot 1-2, maar verder kwam United niet meer. Sevilla plaatst zich zo voor het eerst voor de kwarfinales van de Champions League.