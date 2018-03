Salah blijft scoren, records blijven sneuvelen

Mohamed Salah is dé sensatie van de Premier League op het moment. De Liverpool-aanvaller voegde zaterdag opnieuw een piek toe aan zijn seizoen door vier keer het net te vinden tegen Watford. Salah is nu topschutter van de Premier League met 28 doelpunten in dertig wedstrijden, vier meer dan de geblesseerde Harry Kane.

Niemand is veilig voor het killer instinct van de aanvaller, ook niet de records. In november werd hij de eerste Egyptenaar die Premier League Speler van de maand werd en enkele maanden later werd hij ook nog eens de meest scorende Egyptenaar aller tijden in Engeland. Bovendien was er tot zaterdag nog geen enkele landgenoot die er in sloeg een Premier League-hattrick te scoren.

Voor land en club

Ook bij Liverpool sneuvelen de records. Vorige maand verbrijzelde hij het hoogtepunt van Fernando Torres, door sneller dan de Spanjaard twintig doelpunten voor Liverpool te scoren. Enkele weken later moest Torres opnieuw een record inleveren: Salah werd de best scorende speler in een debuutseizoen bij Liverpool. Manchester City is best op de hoede voor het aankomend duel in de Champions League.