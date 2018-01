Sa Pinto weer naar tribune gestuurd

Standard-trainer Ricardo Sa Pinto is ook in een onschuldige oefenmatch naar de tribunes gestuurd. Dat gebeurde al na amper zes minuten in de wedstrijd tegen Fortuna Düsseldorf. Standard won de wedstrijd uiteindelijk wel met 1-3.

De Rouches kwamen na zes minuten op achterstand, maar Sa Pinto vond dat er voor de 1-0 een overtreding werd begaan. De trainer van Standard liep het veld op om verhaal te gaan halen bij de scheidsrechter en werd daarop door hem naar de tribunes gestuurd. In zijn weg daarnaartoe schopte Sa Pinto nog enkele kegeltjes omver. Een kwartier na Sa Pinto werd ook assistent Rui Mota naar de tribunes gestuurd.