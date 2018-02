Ruud Vormer wint de Gouden Schoen

Ruud Vormer heeft de Gouden Schoen 2017 gewonnen. Op het 64e gala van de Gouden Schoen kreeg de aanvoerder van Club Brugge z’n trofee uit handen van premier Michel. Vormer haalde het in de stemming voor Youri Tielemans en Leander Dendoncker.

Ruud Vormer was vooraf dé uitgesproken topfavoriet en hij heeft die favorietenrol meer dan waargemaakt. In de eerste stemronde eindigde Vormer nochtans pas als zesde met tien punten. De Nederlander had toen een achterstand van meer dan 170 punten op Youri Tielemans en 150 punten op Leander Dendoncker. Maar in de tweede stemronde maakte Vormer die achterstand helemaal goed en won uiteindelijk met 58 punten voorsprong op Youri Tielemans.

Uitslag Gouden Schoen

Ruud Vormer (Club Brugge): 240 punten Youri Tielemans (Anderlecht/AS Monaco): 182 punten Leander Dendoncker (Anderlecht): 172 punten Hans Vanaken (Club Brugge): 126 punten Ryota Morioka (Waasland-Beveren/Anderlecht): 78 punten Sofiane Hanni (Anderlecht): 39 punten Alejandro Pozuelo (KRC Genk): 36 punten Cristian Benavente (Sporting Charleroi): 33 punten Kaveh Rezaei (Sporting Charleroi): 33 punten Henry Onyekuru (Eupen/Anderlecht): 25 punten

Vormer is de exponent van de sterke tweede seizoenshelft van Club Brugge. Blauw-zwart staat autoritair aan kop in de hoogste klasse en Vormer maakte zelf al 9 doelpunten. Hij is ook de assistkoning van de Jupiler Pro League met 14 assists. Vormer is de tweede speler op rij van Club Brugge die de Gouden Schoen wint. Op de erelijst volgt hij José Izquierdo op.

Andere prijzen

AA Gent en Sporting Charleroi vielen ook in de prijzen op het gala van de Gouden Schoen. Lovre Kalinic werd verkozen tot beste doelman en Felice Mazzu werd verkozen tot trainer van het jaar. De prijs voor de beste belofte ging naar Henry Onyekuru. Vorig seizoen nog actief bij Eupen en mede-topschutter met 22 doelpunten. Dit seizoen speelt 20-jarige Onyekuru op huurbasis bij Anderlecht en is hij opnieuw al goed voor 9 goals. Eden Hazard werd verrassend verkozen tot beste Belg in het buitenland. Hazard haalde het voor Kevin De Bruyne en Dries Mertens

Gouden Cayman

Janice Cayman is de winnares van de tweede Gouden Schoen voor vrouwen. Cayman haalde het voor collega-Red Flames Tessa Wullaert en Davina Philtjens. Op de erelijst van de Gouden Schoen voor vrouwen volgt de 29-jarige Cayman Tessa Wullaert op.