Ronaldo opnieuw beste Portugese voetballer

Cristiano Ronaldo is opnieuw verkozen tot beste voetballer van het jaar in Portugal. Ronaldo won vorig jaar met zijn club Real Madrid de Champions League, de landstitel, de Europese supercup en het WK voor clubs.

Het Portugese voetbalgala is nog maar aan zijn derde editie toe, telkens won Ronaldo de hoofdprijs. “Ik ben heel dankbaar. 2017 was een uitstekend jaar, zowel individueel als collectief onvergetelijk. Ik draag deze trofee ook op aan mijn vier kinderen. Dat is een ander record, drie kinderen in drie maanden”, reageerde Ronaldo na afloop.

De doelman bij het Portugese elftal Rui Patricio werd tweede, middenvelder Bernardo Silva eindigde op de derde plaats.