Ronaldo legt er vier in het mandje

Cristiano Ronaldo had zondagavond een groot aandeel in de ruime winst van Real Madrid tegen Girona. Hij scoorde vier keer. Voor Ronaldo is het de vijftigste hattrick uit zijn carrière en zijn 21e doelpunt van 2018.

De Portugees zit dus duidelijk in bloedvorm. Hij begon minder goed aan het seizoen met amper vier goals in de eerste seizoenshelft, maar ondertussen is hij helemaal onder stoom gekomen. In 2018 maakte Ronaldo maar liefst 21 doelpunten in elf wedstrijden, waarvan veertien in de laatste zes competitiematchen.

In de topschuttersstand moet hij wel Lionel Messi (25 doelpunten) laten voorgaan. Nog een opvallende statistiek: Ronaldo is nog maar de derde speler in Europa die dit seizoen vier doelpunten maakte in één wedstrijd. De anderen zijn Mohamed Salah (Liverpool) en Mauro Icardi (Inter Milaan).

Doelpuntenkermis

De wedstrijd tussen Real Madrid en Girona werd een spektakel met veel doelpunten langs beide kanten. Tijdens de rust stond het nog 1-1, maar met zeven goals in de tweede helft kregen de fans waar voor hun geld: eindstand 6-3. Naast Ronaldo scoorde ook Gareth Bale en Lucas Vazquez voor Real.

Real Madrid nadert in La Liga tot op vier punten van de nummer twee, Atlético Madrid. De achterstand op de ongenaakbare leider Barcelona blijft vijftien punten.

Bekijk alle doelpunten van Ronaldo hieronder:

