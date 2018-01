Ronaldinho hangt schoenen aan de haak

Hij zit al meer dan twee jaar zonder club, maar nu pas stopt Ronaldinho definitief met voetballen. Dat nieuws maakte zijn manager en broer Roberto Assis bekend in een column.

De 37-jarige Braziliaan zat al sinds 2015 zonder club. “Nu is hij gestopt, het is voorbij”, zegt Assis. De manager wil een groot feest organiseren om het afscheid van één van de grootste voetballers aller tijden te vieren. “We gaan iets groots, iets moois doen na de Wereldbeker in Rusland. Waarschijnlijk in augustus.”

Ronaldinho begon zijn carrière bij Gremio in Brazilië. In 2001 trok hij naar Paris Saint-Germain, maar zijn grootste successen kende hij bij FC Barcelona. Daar won hij in vijf jaar twee keer de Spaanse titel, één keer de Champions League en de Gouden Bal. Nadien speelde hij nog bij AC Milan, Atletico Mineiro, Queretero en Fluminense. Met Brazilië won Ronaldinho het WK in 2002.

Geniet hieronder van het doelpunt van Ronaldinho in zijn debuutmatch bij Barcelona: