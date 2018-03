Ronaldinho gaat politiek in

Ronaldinho heeft een nieuwe uitdaging gevonden. De Gouden Bal van 2005 zet zijn eerste stappen in de politiek. Hij tekende woensdag een aansluitingskaart bij de Braziliaanse conservatieve en republikeinse partij Partido Republicano Brasileiro.

Ronaldinho sluit zich aan bij de partij en twijfelt zelfs om in oktober zich kandidaat te stellen voor de senaatverkiezingen. "Ik ben blij deel te kunnen uitmaken van een project dat het beste voor heeft met ons land", zegt de oud-voetballer. Ronaldinho is niet de eerste Braziliaanse voetballer die de politiek in gaat. Onder meer Romario en Bebeto, die het WK in 1994 wonnen, gingen hem voor.

Ronaldinho viert vandaag tevens zijn 38ste verjaardag. In januari zette de Braziliaan een punt achter zijn legendarische carrière.