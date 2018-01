Roma: "Nainggolan start tegen Inter"

Er is geen probleem-Nainggolan. Dat heeft AS Roma-trainer Eusebio Di Francesco gezegd op een persbabbel. “Hij is altijd met de groep blijven verder trainen en zal tegen Inter gewoon starten.”

The boss on the significance of the ongoing winter break, and what he expects when the players return to training next week... ➡️ https://t.co/UxdnrFrARo pic.twitter.com/mgeNF5hZVz — AS Roma English (@ASRomaEN) 10 januari 2018

Nainggolan mocht afgelopen weekend niet meespelen tegen Atalanta na zijn wilde nieuwjaarsnacht. Roma legde hem een maximumboete van 30 procent van zijn maandloon op – meer dan 100.000 euro. Zaterdag moest hij de competitiematch tegen Atalanta volgen vanuit de tribunes.

“Nainggolan was de eerste om zich te verontschuldigen”, zegt Di Francesco. “Afgelopen weekend volgde hij de match naast de bestuursleden. Het was een ethische en morele beslissing van ons, na wat er gebeurd is. Hij is altijd deel blijven uitmaken van de groep en zal gewoon starten tegen Inter (21 januari).”

Dit is het filmpje waar AS Roma Nainggolan voor strafte: