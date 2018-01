Roma-coach houdt Radja uit selectie

Radja Nainggolan zit niet in de selectie voor de wedstrijd van zaterdag tegen Atalanta. Trainer Eusebio Di Francesco rekent niet op de Rode Duivel na zijn wilde nieuwjaarsnacht. “Voor wie fouten maakt, zijn er gevolgen.”

Nainggolan zette 2018 begin deze week stevig in en liet dat ook aan zijn Instagram-volgers zien. In een livevideo is te zien hoe Nainggolan drinkt, rookt en vloekt. Dat komt hem nu duur te staan. De Rode Duivel wordt uit de selectie gelaten voor de eerstvolgende wedstrijd van AS Roma en volgens de Italiaanse media krijgt hij ook een maximumboete van 30 procent van zijn maandloon, wat meer dan 100.000 euro is.

“Voor wie fouten maakt, zijn er gevolgen”, zegt zijn trainer. “Deze beslissing is in lijn met de gedragscode van de club. Ik sta achter de beslissing en de speler heeft ze ook aanvaard.”

