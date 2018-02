Rode Duivels zijn #REDTOGETHER

De Belgische voetbalbond (KBVB) heeft vandaag zijn nieuwe campagne #REDTOGETHER gelanceerd. De Rode Duivels, maar ook alle andere nationale teams willen zo de verenigende kracht van het voetbal benadrukken.

"Dankzij deze videoboodschap die officieel onze nieuwe campagne lanceert, worden niet alleen de Rode Duivels belicht, maar ook andere actoren zoals de Belgian Red Flames, de Beloften (U21), de nationale ploegen Futsal, de verschillende nationale jeugdploegen, de nationale G-teams, de Belgian Homeless Devils en Flames en onder meer ook onze stafs, supporters en commerciële partners", aldus de KBVB. "Het voetbal heeft de kracht iedereen te verenigen en zoals Romelu Lukaku het zegt op het einde van de spot: WE ARE #REDTOGETHER."

WK Rusland

De campagne zal uiteraard worden ingezet om onze Rode Duivels te promoten en te steunen met het oog op hun WK in Rusland, maar ze zal ook worden gebruikt in een breder kader en op langere termijn. "Het is een weloverwogen keuze, want ons doel bestaat er nu in om actoren te integreren uit verschillende milieus inherent aan het voetbal. Het is essentieel dat wij, Belgen, altijd verbonden blijven in goede en slechte tijden, want enkel zo kunnen we grootse dingen verwezenlijken”, verduidelijkt Pierre Cornez, woordvoerder van de KBVB.