Rode Duivels nemen het op tegen Schotland

De Rode Duivels hebben opnieuw een oefenwedstrijd aan hun agenda toegevoegd, namelijk tegen Schotland. Schotland zal de Belgen op zeven september in Glasgow ontvangen, vier dagen voor hun eerste wedstrijd in de Nations League tegen IJsland.

Schotland staat op plaats 31 op de wereldranglijst, 26 plaatsen onder België. De laatste ontmoeting tussen België en Schotland is al geleden van in 2013. De Belgen wonnen toen met 0-2, dankzij goals van Steven Dufour en Kevin Mirallas. De wedstrijd tegen de Schotten is een perfecte voorbereiding voor de Nations League, die kort daarna begint. Daarin zullen de Rode Duivels Zwitserland en IJsland treffen.